В Кремле прокомментировали гибель нижегородской журналистки Славиной
На данный момент проверкой инцидента, произошедшего 2 октября, занимаются сотрудники Следственного комитета.
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Пресс-секретарь президента России заявил, что смерть нижегородской журналистки Ирины Славиной является трагическим происшествием.
«Нет никаких причин сомневаться в том, что глава региона (губернатор Глеб Никитин. - Прим. ред.) разберется с содержанием дела и установит причины, которые могли стать поводом для самоубийства», - сказал официальный представитель Кремля.
Также Песков выразил соболезнования родным погибшей.
Трагедия произошла в Нижнем Новгороде 2 октября. На данный момент проверкой инцидента занимаются сотрудники Следственного комитета.