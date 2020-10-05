Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в РФ управляемой

Ситуация с коронавирусом в России управляемая. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Глава ведомства заявил, что в настоящее время в стране создают препарат для лечения пациентов, у которых COVID-19 протекает в тяжелой форме. Лекарство разрабатывается на основе плазмы крови уже перенесших заболевание людей.

«Это иммуноглобулин антиковидный. Для производства этого препарата будет использоваться материал, плазма переболевших пациентов, чтобы выпускать уже высококонцентрированный препарат для введения тяжело больным», - отметил Мурашко.

Также глава Минздрава РФ сказал, что ввод в гражданский оборот вакцины от коронавируса начнется в последних числах октября-начале ноября.