Лавров заявил о необходимости предпринять усилия для прекращения кровопролития в Карабахе

Заявление по ситуации вокруг Карабаха готовят министры иностранных дел России, Франции и США. Об этом заявил Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что необходимо подумать и о шагах, которые можно предпринять для прекращения кровопролития.

Ситуация в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике резко обострилась неделю назад. Все эти дни там не прекращаются бои. Сообщается также о массированных обстрелах гражданских объектов и жертвах среди мирного населения.

В понедельник, 5 октября, Минобороны Армении показало кадры бомбардировки Степанакерта. На записи видны удары по населенному пункту и слышен звук воздушной тревоги.

Позднее МО Азербайджана опубликовало кадры ракетных пусков со стороны Армении. В Ереване факт обстрела территорий Азербайджана опровергли.