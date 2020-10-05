Астрономы нашли наиболее подходящие для жизни планеты, чем Земля

Американские и немецкие астробиологи в ходе исследования установили 24 планеты, которые подходят для жизни гораздо больше, чем Земля.

Всего специалисты изучили данные о факторах окружающей среды около 4,5 тысячи известных экзопланет, из которых только 24 намного старше, больше, теплее и, возможно, более влажные, чем Земля, а также вращаются вокруг медленно меняющихся звезд.

Астробиологи полагают, что на таких планетах жизнь имела бы больше возможностей развиться до высших форм.

Отмечается, что эти планеты находятся на расстоянии более ста световых лет от Земли, и в будущем их можно будет изучить с помощью новых космических телескопов NASA.

«Мы должны сосредоточиться на определенных планетах, которые имеют наиболее многообещающие условия для сложной жизни. Важно не замыкаться только на поисках второй Земли, потому что могут быть планеты, которые подходят для жизни даже больше, чем наша», - говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале Astrobiology.

В ходе исследования ученые акцентировали внимание на планетно-звездной системе с планетами земного типа, находящимися в обитаемой зоне жидкой воды - звезды G-типа, а также долгоживущие карликовые звезды К-класса.

Помимо этого, специалисты установили, что больше всего подходят для жизни планеты с высоким уровнем влажности, а также по размеру на 10-50% больше Земли.

« У нас есть большое количество сложных и разнообразных форм жизни, и многие из них выживают в экстремальных условиях. Адаптируемость - это хорошо, но это не означает, что Земля - лучшая планета», - говорится в публикации.

В заключении авторы исследования пояснили, что данная работа свидетельствует лишь о том, что на отобранных планетах есть благоприятные условия для развития сложной жизни, но не существование на данный момент.