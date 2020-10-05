Тринадцать школьников потеряли сознание на линейке в Великих Луках

Тринадцать школьников, потерявших сознание во время торжественной линейки в школе №7 в городе Великие Луки, госпитализировали. Об этом сообщается в официальном канале Псковской области в Telegram.

Отмечается, что состояние подростков врачи оценивают как среднее и тяжелое.

«Все дети оперативно госпитализированы в Великолукскую детскую городскую больницу. По данным Комитета по здравоохранению (Псковской области. - Прим. ред.), трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале региона в Telegram.

Ранее в СМИ появилась информация, что в городе Великие Луки на торжественной линейке школы №7 по случаю присвоения учебному заведению имени Антона Злобина более десятка детей потеряли сознание. О точной причине произошедшего не сообщалось.