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Десант ученых: представители трех федеральных ведомств работают на побережье Камчатки

Константин Исаев
14:08 05.10.2020
Окончательные выводы о причинах случившегося можно будет сделать только после всесторонней проверки и лабораторных исследований проб воды и почвы.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

На Халактырском пляже Камчатки работает группа ученых. Берутся пробы воды, воздуха, грунта. Начат планомерный мониторинг состояния окружающей среды в пострадавших пока непонятно от чего районах Авачинской бухты. Анализы проводят на месте в передвижной лаборатории.

Свои пробы собирают сразу несколько ведомств: Росгидромет, Росприроднадзор и Роспотребнадзор, всем им помогают спасатели. Но один из главных вопросов: почему такая активная работа началась только сейчас, если первые тревожные сигналы от жителей Петропавловска-Камчатского начали поступать начиная еще с 9 сентября? И не менее важный пункт - координация работы всех, кто собирает лабораторные образцы.

«Я хочу еще раз поблагодарить блогеров, серферов, активных пользователей социальных сетей за быстрые сигналы, но это ненормальная ситуация, когда мы, как система государственного управления, вынуждены опираться на разовые сигналы, не имея целостной системы мониторинга, в которой вся информация будет собрана оперативно, она будет доступна гражданам, и более того - граждане смогут дополнять ее собственными наблюдениями, фотографиями», - заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Сегодня на кадрах с воздуха океан и прибрежная полоса уже не выглядят как зона экологической катастрофы. Но еще несколько дней назад тихоокеанское побережье Камчатки в районе столицы края было усеяно мертвыми тюленями, осьминогами, погибшей рыбой и морскими ежами.

В огромной Авачинской бухте изменения цвета воды и едкий запах фиксировались в нескольких местах, в частности, в бухте Бабья, а также на популярном среди серфингистов Халактырском пляже.

На данный момент выдвигаются три основные версии причин случившегося: техногенная, связанная с выбросом токсичных веществ либо в океан, либо во впадающие в него реки, а также два варианта природного воздействия - сейсмическая активность вулканов Камчатки либо поведение определенных водорослей, выброшенных штормом на побережье. Материалы проверок переданы в центральный аппарат Следственного комитета России.

«Устанавливаются и опрашиваются граждане посещавшие Халактырский пляж, сотрудники контролирующих и природоохранных органов, испрашивается информация о судах, находившихся в акватории Авачинского залива и документы мониторинга экологической ситуации», - отметила представитель СК РФ Светлана Петренко.

Накануне днем первые пробы воды, грунта, биологических материалов были доставлены в Москву. Почти 150 килограмма образцов распределены по специализированным лабораториям. К работе привлечены лучшие специалисты Российской Академии Наук, Дальневосточного Федерального Университета, ведутся консультации с зарубежными учеными.

Только на основании всесторонних результатов исследований можно будет делать первые выводы о причинах происшествия.

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