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В Минтруде оценили возможность работодателей требовать у сотрудников тесты на коронавирус

Роман Захаров
14:23 05.10.2020
В ведомстве считают, что работодатель не вправе заставлять сотрудников предоставлять справки об отсутствии COVID-19.
В Минтруде оценили возможность работодателей требовать у сотрудников тесты на коронавирус
© Фото: Marijan Murat, dpa, Globallookpress

У работодателей нет права требовать от сотрудников прохождения тестов на коронавирус либо предоставления справок об отрицательном результате таких тестов. Об этом говорится в ответном письме Министерства труда на обращение главы Комитета ГД РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева.

«В соответствии с абзацем 7 части 1 статьи 88 Трудового кодекса, работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции. Таким образом, правовых оснований требовать у работника справку, подтверждающую отрицательный результат тестирования, как и самого прохождения теста, по нашему мнению, у работодателя не имеется», - сказано в письме за подписью замминистра Ольги Баталиной.

В то же время в Минтруде сообщили, что в целях определения пригодности работников к выполнению их обязанностей и предупреждения профессиональных заболеваний работодатель должен иметь данные о состоянии здоровья тех сотрудников, которые заняты на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, имеющих отношение к движению транспорта.

«По вопросам, связанным с иммунизацией от COVID-19 учителей и других сотрудников образовательных школ, Минтрудом России был направлен запрос в Министерство здравоохранения Российской Федерации», - подчеркнули в ведомстве.

За минувшие сутки число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 10 888 и сейчас составляет 1 225 889. При этом 3 537 случаев инфицирования было зарегистрировано в Москве.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, растущее число заразившихся COVID-19 является довольно серьезным поводом для мобилизации и большей осторожности россиян.

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