Премьер Армении обратился к США после использования Турцией F-16
На территории непризнанной Нагорно-карабахской республики возрастает интенсивность взаимных обстрелов.
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Премьер Армении Никол Пашинян выразил недовольство советнику президента США Дональда Трампа из-за использования официальной Анкарой истребителей F-16 американского производства в зоне непризнанной Нагорно-карабахской республики.
Никол Пашинян потребовал от Вашингтона объяснений. Тем временем, в зоне конфликта возрастает интенсивность взаимных обстрелов.
Ранее власти Азербайджана продемонстрировали видеокадры пуска ракет. По версии Баку, обстрел территории Азербайджана велся с территории Армении. Официальный Ереван категорически отверг все обвинения.