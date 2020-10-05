В Кремле не слышали об обсуждении вопроса о возвращении к режиму самоизоляции

Растущее число заразившихся коронавирусом является довольно серьезным поводом для мобилизации и большей осторожности россиян. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что растущие цифры количества заболевших, конечно, являются весьма серьезным поводом для того, чтобы мобилизоваться и стать гораздо более осторожными в ежедневном обиходе», - сказал представитель Кремля в ходе пресс-конференции.

При этом Песков добавил, что не слышал об обсуждении вопроса о возвращении в России к режиму самоизоляции.

«Что касается локдауна, я не слышал таких обсуждений», - сказал он.

За минувшие сутки число заразившихся коронавирусом в РФ увеличилось на 10 888 и сейчас составляет 1 225 889. При этом 3 537 случаев инфицирования было зарегистрировано в Москве.