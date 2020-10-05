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В Минпросвещения опровергли новости о переводе московских школ на дистанционное обучение

Ян Брацкий
12:54 05.10.2020
За минувшие сутки в России зарегистрировано 10 888 случаев коронавирусной инфекции, 117 человек скончались, 3 181 пациент выздоровел.
В Минпросвещения опровергли новости о переводе московских школ на дистанционное обучение
© Фото: Elena Sikorskaya, Global Look Press

Сообщения о переводе школ на дистанционный формат обучения недостоверны. С таким заявлением выступили в Минпросвещения России.

«К нам поступают данные (о переводе школ на удаленку. - Прим. ред.), мы проверяем, но в Москве каникулы объявлены. По всем остальным вопросам у нас вся информация проверяется. Мы решения такого не принимаем, решение принимается, исходя из ситуации в регионе. Таких решений пока нет», - заявил замминистра просвещения Виктор Басюк в беседе с ТАСС.

Ранее в ряде СМИ сообщили о переводе московских школьников на дистанционный формат обучения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Кроме того, сообщалось, что все досуговые детские организации, учреждения дополнительного образования и кружки также приостанавливают свою работу.  

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