В Минпросвещения опровергли новости о переводе московских школ на дистанционное обучение
Сообщения о переводе школ на дистанционный формат обучения недостоверны. С таким заявлением выступили в Минпросвещения России.
«К нам поступают данные (о переводе школ на удаленку. - Прим. ред.), мы проверяем, но в Москве каникулы объявлены. По всем остальным вопросам у нас вся информация проверяется. Мы решения такого не принимаем, решение принимается, исходя из ситуации в регионе. Таких решений пока нет», - заявил замминистра просвещения Виктор Басюк в беседе с ТАСС.
Ранее в ряде СМИ сообщили о переводе московских школьников на дистанционный формат обучения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Кроме того, сообщалось, что все досуговые детские организации, учреждения дополнительного образования и кружки также приостанавливают свою работу.