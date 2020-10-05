Нобелевская премия по медицине присуждена за исследования в области гепатита C

Нобелевская премия по медицине в 2020 году присуждена ученым Харви Альеру, Майклу Хогтону и Чарльзу Райсу за исследования в области гепатита C. Об этом стало известно в ходе онлайн-конференции из Стокгольма. Награду специалисты разделили поровну.

В 2020 году сумма премии была увеличена до 10 миллионов шведских крон, что составляет 1,1 миллиона в долларовом эквиваленте. В дальнейшем Нобелевский фонд планирует корректировать размер награды в соответствии с реальными доходами общества.

Годом ранее Нобелевской премии по медицине были удостоены американцы Уильям Кэлин и Грегг Семенза и британец Питер Рэтклифф за изучение реакции клеток на разный уровень кислорода. Их исследования помогли в борьбе с анемией, раком и многими другими опасными заболеваниями.