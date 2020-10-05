Московские школы переведут на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости COVID-19

Школы Москвы будут переведены на дистанционное обучение. Пойти на такой шаг столичные власти вынуждает рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в Минпросвещения России.

В настоящее время школьники находятся на осенних каникулах, которые в этом году решено продлить на неделю - до 18 октября. Это одна из профилактических мер по недопущению распространения опасной инфекции среди детей и подростков, пишут «Известия».

Кроме того, решение о продлении каникул связано с сезонной вспышкой острых респираторных инфекций. В указанный период также будет приостановлена работа учреждений дополнительного образования, кружков и детских досуговых организаций.

За минувшие сутки, по данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 10 888 случаев коронавирусной инфекции, 117 человек скончались, 3 181 пациент выздоровел и был отпущен домой. Темп прироста составляет 0,9%, у 26,3% заболевших болезнь протекает в бессимптомной форме.