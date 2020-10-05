Названы опасные для изменения настройки смартфона

Изменение некоторых настроек смартфона может привести к его поломке или потере гарантии от производителя. С таким предостережением выступил руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Он отметил, что владельцы мобильных гаджетов не должны использовать jailbreak на iPhone или активировать root-доступ на Android-устройствах. Активация скрытых режимов работы аппарата может привести к изменениям ключевых настроек и утере телефоном работоспособности.

Также эксперт посоветовал не отключать некоторые функции смартфона из соображений безопасности. Речь идет о функциях «Локатор» на iPhone и «Найти устройство» на Android, которые могут пригодиться в случае потери гаджета.

«Стоит быть осторожными с настройками "Универсального доступа" - можно активировать определенные интерфейсные возможности, которые затем будет не так-то легко отменить», - заявил Куканов в интервью агентству «Прайм».

Использовать режим запрета входящих звонков с незнакомых номеров также стоит применять с осторожностью, отметил он. Велика вероятность получить неработающий гаджет.

Все перечисленные рекомендации, по мнению Куканова, относятся к рядовым пользователям. Продвинутые владельцы гаджетов могут игнорировать эти правила, но соблюдать при этом осмотрительность.