Место загрязнения побережья Камчатки показали на снимках из космоса

Российские спутники дистанционного зондирования Земли проводят мониторинг экологической обстановки прибрежных районов Камчатского полуострова.

Космическая съемка была проведена, несмотря на сильную облачность. Полученные фотоматериалы переданы экспертам для дальнейшего изучения, сообщается на сайте ГК «Роскосмос».

© ГК "Роскосмос"

Специалисты корпорации продолжают наблюдение и оценивают динамику в режиме реального времени.

О произошедшем на Камчатке, где прибрежная акватория Тихого океана оказалась загрязнена, стало известно в конце сентября. Первыми тревогу забили местные серферы, которые почувствовали недомогание и обнаружили множество мертвых животных на берегу.

© ГК "Роскосмос"

Прибывшие из Москвы эксперты увезли с собой около 150 килограммов различных проб воды и почвы. После их детального изучения в лабораториях можно будет сделать окончательный вывод о природе случившегося.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал передать в центральный аппарат ведомства все материалы по данному делу и в кратчайшие сроки дать правовую оценку действиям возможных виновников случившегося.