В Совфеде прокомментировали идею введения курсов для хозяев собак крупных пород

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение руководителя общественного движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова ввести обязательные курсы кинологов для хозяев собак крупных пород.

По мнению сенатора, у каждой породы есть своя функция, которую собака должна выполнять. Бойцовские виды, подчеркнул Рязанский, предназначены не для защиты хозяина, а прежде всего для борьбы с себе подобными. Парламентарий также отметил, что данные породы являются особенными, требующими отдельного внимания.

«Это как оружие в руках неопытного человека, которое может неожиданно выстрелить. Причем выстрелить и против него самого, и против людей, которые могут оказаться совершенно ни при чем, пострадать. Я считаю, что это полезная инициатива», - заявил Рязанский в беседе с RT.

Ранее Дмитрий Курдесов предложил ввести обязательные курсы кинологов для хозяев собак крупных пород. Соответствующее предложение он направил главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Напомним, что перечень потенциально опасных пород собак был утвержден в июле 2019 года. В список вошли 12 пород, при том что изначально в МВД предлагали внести 69 пород.