В центре Гамалеи рассказали, от чего зависит продолжительность иммунитета к коронавирусу
Александр Гинцбург усомнился в возможности появления коллективного иммунитета к COVID-19 после того, как люди массово им переболеют.
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Продолжительность иммунитета к коронавирусу зависит от того, в какой форме у человека проходило заболевание. Такое заявление сделал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Может быть и три, и пять месяцев», - уточнил он в беседе с РИА Новости.
При этом Гинцбург выразил сомнение, что коллективный иммунитет к COVID-19 может появиться из-за того, что люди массово им переболеют.
За минувшие сутки число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 10 888 и сейчас составляет 1 225 889. При этом 3 537 случаев инфицирования было зарегистрировано в Москве.