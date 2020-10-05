В центре Гамалеи рассказали, от чего зависит продолжительность иммунитета к коронавирусу

Продолжительность иммунитета к коронавирусу зависит от того, в какой форме у человека проходило заболевание. Такое заявление сделал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Может быть и три, и пять месяцев», - уточнил он в беседе с РИА Новости.

При этом Гинцбург выразил сомнение, что коллективный иммунитет к COVID-19 может появиться из-за того, что люди массово им переболеют.

За минувшие сутки число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 10 888 и сейчас составляет 1 225 889. При этом 3 537 случаев инфицирования было зарегистрировано в Москве.