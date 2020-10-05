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В Совфеде исключили возможность повторного введения режима самоизоляции

Ян Брацкий
10:47 05.10.2020
По мнению сенатора Валерия Рязанского, ограничительные меры могут коснуться лиц старшего возраста.
В Совфеде исключили возможность повторного введения режима самоизоляции
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Повторного введения всеобщего режима самоизоляции не будет. В этом уверен сенатор Валерий Рязанский. А вот ограничительных мер в отношении лиц старшего возраста, по его мнению, избежать не удастся.

«Я полагаю, что режим всеобщей самоизоляции в России повторно вводиться не будет. Возможности медицины сейчас другие, появился опыт диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции», - приводит РИА Новости слова парламентария.

По словам Рязанского, возможности российской медицины сегодня позволяют обеспечить лечение пациентов с коронавирусной инфекцией без введения строгих карантинных мер в масштабах страны.  

Между тем число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 10 888, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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