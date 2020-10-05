В кинологической федерации оценили идею обязать владельцев собак проходить обучение

Российская кинологическая федерация на своей платформе проводит бесплатные курсы для собаководов. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал глава Департамента информации РКФ Евгений Цигельницкий, комментируя новость о том, что в МВД было направлено обращение с просьбой сделать обязательным обучение для владельцев крупных собак.

«Прежде всего, огромная работа в этом направлении проделывается кинологическими организациями потому, что после того, как Владимир Голубев возглавил РКФ, мы стали жить под лозунгом "Ответственное собаководство". РКФ проводит бесплатные образовательные семинары на своей платформе. Сейчас создан специальный бесплатный курс для начинающих собаководов. Но инициативы в этом направлении должны исходить от профессионалов. То есть не депутаты должны этим заниматься, а кинологи», - сказал специалист.

Цигельницкий при этом подчеркнул, что сейчас кинологам нужна помощь от государства в вопросе получения земли под площадки для тренировок собак, поскольку во многих населенных пунктах РФ их попросту нет.

«Идея о том, что все собаки должны быть обучены, а их владельцы грамотными, - она прекрасная, но от законодателей кинологам нужна помощь в части земли. Потому что эта идея не реализуемая без учебно-дрессировочных площадок, а во многих регионах они закрыты. Нам нужно, чтобы помогли открыть эти площадки, чтобы они были в каждом населенном пункте. Образованием владельцев собак мы и так занимаемся, а с получением места, где можно заниматься собаками, кинологам надо помочь», - резюмировал он.

Ранее стало известно, что руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов направил на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева обращение с призывом обязать владельцев собак крупных пород проходить специальные кинологические курсы.