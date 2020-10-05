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Ученые назвали условия выработки коллективного иммунитета к COVID-19

Ян Брацкий
10:28 05.10.2020
Ключевым фактором выработки иммунитета ученые назвали соблюдение карантинных мер.
Ученые назвали условия выработки коллективного иммунитета к COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Для выработки коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции достаточно 3-10% переболевших вместо 60-70%, как это отмечалось ранее. В этом уверены эксперты Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН.

Выводы ученых основаны на новой математической модели распространения опасной инфекции с учетом длительности болезни.

«Оказалось, что возможно существенно снизить темпы прироста заболеваемости и достичь коллективного иммунитета при значительно меньшем проценте заболевших, вплоть до 3-10% от численности популяции», - рассказали РИА Новости в ОИВТ.

Для снижения уровня коллективного иммунитета в первую очередь важно введение правильных карантинных мер, которые способствуют минимизации экономического ущерба и снижению психологической нагрузки на граждан, отметили в институте.

Разработанная модель учитывает четыре ключевых параметра - численность населения, количество опасных контактов одного инфицированного человека в день, вероятность заражения и продолжительность болезни, а также эффективность профилактических мер.

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