Собянин заявил об отсутствии влияния ограничений по COVID-19 на образовательный процесс

Введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничения не повлияют на образовательный процесс. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин по случаю Дня учителя.

В поздравительной телеграмме он отметил, что коррективы не могут и не должны срывать планы по развитию столичного образования.

Градоначальник пообещал продолжить оснащение школ самым современным оборудованием, а также содействовать развитию новейших электронных сервисов и расширению профилей обучения.

Одной из профилактических мер по борьбе с COVID-19 стали дополнительные школьные каникулы, которые начались с сегодняшнего дня. В этом году решено продлить отдых учащихся до 18 октября.

Также в это время не будут работать учреждения дополнительного образования. Собянин призвал родителей школьников избегать появления в местах массового скопления людей и уделить повышенное внимание здоровью. График работы детских садов и дошкольных групп не изменился.