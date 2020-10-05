Каникулы и удаленка: в Москве начался новый этап ограничений из-за COVID-19

С понедельника, 5 октября, по указу мэра Москвы Сергея Собянина школьники уходят на двухнедельные каникулы до 18 октября. Такое решение было принято в связи с увеличением случаев заболевания коронавирусом в столице.

В этот же период (с 5 по 18 октября) будет приостановлена работа учреждений дополнительного образования и детских досуговых организаций, находящиеся в ведении правительства Москвы.

В период каникул дистанционных занятий не будет. Однако школьники смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы. При этом детские сады (дошкольные группы) продолжают работать по обычному графику.

Также с понедельника не менее 30% сотрудников, в особенности хронически больные и пожилые, в обязательном порядке переходят на удаленную работу. Исключение из этого правила составляют только сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.

Требования о переходе на удаленную работу не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки и на некоторые стратегические отрасли.

Кроме того, Собянин заявил, что власти запросят у компаний данные о соблюдении дистанционной работы для 30% сотрудников. Он также не исключил, что для нарушителей будет приниматься санкции.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице критичной. По его словам, власти будут вынуждены вновь ввести жесткие ограничения, если жители столицы будут наплевательски относиться к безопасности в период эпидемии.