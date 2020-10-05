Врач озвучила главную ошибку при ношении медицинской маски

Несоблюдение рекомендаций при ношении медицинской маски делает ее самым опасным предметом в период пандемии. Об этом заявила врач-терапевт Лариса Алексеева.

По словам доктора, если рядом с человеком в маске кто-то чихнет, то выделения обязательно попадут на ее внешнюю сторону. При этом существует очень много так называемых неэффективных носителей, которые используют одни и те же повязки по 10-15 дней и даже дольше, отметила Алексеева.

«Когда таким людям становится неудобно, они просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман. Потом теми же руками трогают лицо. Потом ту же маску снова надевают, несут домой, где вирусу в тепле и влаге еще комфортнее. Это очень опасно», - подчеркнула врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Алексеева добавила, что использовать маску следует строго в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора: носить не дольше двух часов, снимать аккуратно – за дужки, не дотрагиваясь до внешней стороны. Утилизировать маску следует в герметично закрытом пакете.