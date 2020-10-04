Огненные «брызги»: пальба фейерверка по людям в Новосибирске попала на видео
На данный момент информация о пострадавших не поступала.
© Видео: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», VK © Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», VK
В одном из районов Новосибирска во время фейерверка коробки с пиротехникой начали хаотичную пальбу. Видео «взрывного» инцидента было опубликовано очевидцами в Сети.
На кадрах хорошо видно, как залпы фейерверков изначально направляются традиционно вверх, однако через несколько секунд начинается внезапная хаотичная пальба в сторону прохожих и автомобилей. Помимо этого, мощные огненные брызги разлетались на минимальном расстоянии от линии электропередач.
На данный момент в провоохранительных органах инцидент никак не прокомментировали. Информация о пострадавших не поступала.