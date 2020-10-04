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Ереван заявил о продолжении перестрелок в Карабахе

Светлана Головина
08:53 04.10.2020
По словам пресс-секретаря Армении, на отдельных участках ведется огонь малой интенсивности.
Ереван заявил о продолжении перестрелок в Карабахе
© Фото: Асатур Есаянц, Sputnik, РИА Новости

На территории Нагорного Карабаха в воскресенье, 4 октября, продолжаются активные боевые действия. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«На Арцахском фронте идет перестрелка, на отдельных участках ведется огонь малой интенсивности. На Архангельском фронте идет расстрел, на отдельных участках также заметна небольшая интенсивность артиллерийских обстрелов», - написала представитель ведомства на странице в Facebook.

Ранее в Минобороны Армении сообщили об «упорных ожесточенных боях» на северном и южном направлениях в Карабахе.

В то же время, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия его страны заняла село Мадагиз.

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