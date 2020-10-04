СМИ: личный помощник Трампа заболел коронавирусом

Личный помощник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Ник Луна заразился коронавирусом.

Отмечается, что он вместе с главой Белого дома посещал на этой недели большинство мероприятий, на которых присутствовала и ранее заболевшая COVID-19 советник американского лидера Хоуп Хикс.

По информации СМИ, инфицирование Луна может стать серьезной проблемой для Белого дома, так как его супруга является помощницей советника Трампа Джареда Кушнера, пишет РИА Новости.

Напомним, что о заражении новой коронавирусной инфекцией президента США и его супруги стало известно утром 2 октября.

Накануне, госпитализированный Трамп заявил, что его состояние улучшается, и скоро он вернется к участию в предвыборной кампании.