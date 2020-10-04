На Камчатке возбуждено дело о нарушении хоздеятельности

По факту загрязнения побережья Камчатки Северо-восточное территориальное управление Росрыболовства возбудило дело по административной статье. Об этом сообщает пресс-служба вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.

«Возбуждено административное производство по признакам правонарушения по статье 8.42 КоАП РФ - "Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта"», - пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы.

Утром, 4 октября, сотрудники Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии выехали в район Халактырского пляжа и Авачинской бухты для обследования и отбора проб гидробионтов.

На данный момент пробы песка, воды, донных отложений, а также образцы погибших моллюсков и животных были отправлены на исследование в Москву.

Согласно заключению специалистов, в ходе исследования первых проб воды было установлено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, а фенолов - в 2,5 раза.

В связи с этим местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По факту массовой гибели морских животных на камчатском побережье, сотрудники Следственного Комитета начали проверку.