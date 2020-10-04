Мясников назвал специфичную причину заболеваний сердца
Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что одной из причин развития сердечно-сосудистых заболеваний может стать пародонтит.
Специалист акцентировал, что воспалительное заболевание около зубных тканей является самостоятельным фактором риска развития ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов.
«Гигиена полости рта нужна не для того, чтобы у вас изо рта не пахло, а как профилактика сердечных заболеваний», - сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
Также врач отметил, что вероятным последствием пародонтита зачастую могут стать онкологические заболевания.
Накануне Мясников назвал самый полезный для здоровья продукт, который помогает предупреждать онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.