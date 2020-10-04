Диетолог рассказала об опасности неправильного хранения овощей

При несоблюдении условий хранения и неправильном приготовлении овощи утрачивают свои полезные свойства и могут нанести серьезный вред организму. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, не рекомендуются к употреблению перезрелые баклажаны, картофель, который долежал до весны, а также недозрелые зеленые томаты.

«Это овощи семейства пасленовых, они содержат соланин - нейротоксин, вызывающий нарушение со стороны нервной системы, мочевыводящей системы», - пояснила диетолог.

Помимо этого, особое внимание стоит уделить и при приготовлении бобовых, в частности фасоль нельзя есть сырой или недоваренной, так как в нем содержится фитогемагглютинин, вызывающий отравление.

Соломатина также акцентировала, что людям с хроническими заболеваниями следует исключить из рациона ряд овощей, в числе которых оказались все виды капустных и крестоцветных, так как они блокируют усвоение йода и не рекомендуются тем, у кого есть проблемы с щитовидной железой.

В то же время, неблагоприятное воздействие при заболеваниях желудочно-кишечного тракта могут оказать острые овощи - редька, редис.



Также с особой осторожностью следует относиться к овощам и зелени, которые накапливают много нитратов - шпинат, петрушка, морковь, свекла и огурцы, цитирует специалиста радио Sputnik.