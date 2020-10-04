В стране и мире В Якутии найден вертолет Ми-2, совершивший жесткую посадку Светлана Головина Для поисково-спасательных работ был задействован Ми-8МТВ «Полярных авиалиний». © Фото: Сергей Венявский, РИА Новости На территории Якутии специалисты обнаружили частный вертолет Ми-2 с пассажирами на борту, который накануне совершил вынужденную жесткую посадку. Уточняется, что для поисково-спасательных работ был задействован Ми-8МТВ «Полярных авиалиний». «Примерно в 60 километрах, в лесном массиве визуально были обнаружены семь человек - шесть пассажиров и пилот Ми-2. Экипаж произвел посадку и эвакуировал их», - говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании. Информация о жесткой посадке судна вблизи Среднеколымска поступила в воскресенье, 4 октября, в 08.00 по местному (02.00 по московскому) времени. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика