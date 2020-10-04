Командующий Космическими войсками России поздравил подчиненных с профессиональным праздником

Командующий Космическими войсками России генерал-полковник Александр Головко поздравил подчиненных с профессиональным праздником - Днем космических войск.

Особые слова благодарности Головко адресовал военнослужащим и специалистам гражданского персонала, которые несут круглосуточное дежурство в составе боевых расчетов.

«Они выполняют задачи по приему, обработке и анализу поступающей информации о радиолокационной обстановке на всех ракетоопасных направлениях, опасных сближениях российских космических аппаратов с космическими объектами, любых изменениях обстановки в космическом пространстве, осуществляют подготовку и проведение пусков ракет космического назначения с космодрома Плесецк, выполняют сеансы связи и управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки, в том числе и Международной космической станцией», - отмечается в обращении.

Помимо этого, в ходе видеообращения Головко акцентировал внимание и на основных задачах космических войск - поддержания постоянной готовности к применению средств систем предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства, запуска и управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки, а также освоения новых образцов вооружения и военной техники, поступающих на вооружение воинских частей Космических войск.

День космических войск ежегодно отмечается 4 октября с 1957 года. В этот день в СССР было положено начало Космической эры – с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли.