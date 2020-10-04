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С загрязненного побережья Камчатки на исследования отправили свыше 200 кг проб

Светлана Головина
06:21 04.10.2020
Для проведения анализов были направлены пробы воды, песка, донных отложений, а также образцы погибших моллюсков и животных.
С загрязненного побережья Камчатки на исследования отправили свыше 200 кг проб
© Фото: Александр Пирагис РИА Новости

В воскресенье, 4 октября, для проведения анализа с Камчатского побережья в Москву были направлены 250 килограммов проб загрязнений.

Уточняется, что исследования будут проводить сотрудники российских центров токсикологии, химии и биологии.

«Пробы были взяты рано утром 4 октября с поверхности, из глубины и с береговой полосы в нескольких точках – в районе Халактырского пляжа, в бухтах Малая и Большая Лагерная, в акватории Авачинской бухты», - отмечается в сообщении на сайте правительства.

Для исследования были направлены пробы воды, песка, донных отложений, а также образцы погибших моллюсков и животных.

«По итогам исследования будем делать выводы. С таким загрязнением мы еще не сталкивались», - заключил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Информация об инциденте на берегу Камчатского края появилась накануне утром. Местные жители опубликовали кадры выброшенных на берег мертвых морских животных.

По результатам первых проб вод, в прибрежных морских водах специалисты обнаружили загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам.

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