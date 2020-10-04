Queen выпустили второй альбом без Фредди Меркьюри

Легендарная британская рок-группа Queen официально выпустила новый альбом Live Around The World с Адамом Ламбертом в роли вокалиста.

Американский исполнитель, голос которого будет звучать на свежем диске, выступает с коллективом еще с 2010-х годов.

Вышедший альбом, который стал вторым альбомом Queen без участия Фредди Меркьюри, состоит из 20 треков, являющихся live-записями различных выступлений с 2014 года по настоящее время.

В список исполненных композиций также вошли песни из сольного альбома Меркьюри.