Ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье
Площадь распространения огня оставила около 64 квадратных метров.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Пожар вспыхнул на территории Московской области в частном доме в городе Ногинске. В результате инцидента три человека - двое взрослых и ребенок - погибли.
По имеющейся информации, пламя охватило дом на улице Кутузова.
Соответствующие данные предоставляют РИА Новости со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.
Площадь возгорания составила приблизительно 64 квадратных метра.