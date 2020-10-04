Вертолет Ми-2 с пассажирами совершил жесткую посадку в Якутии

На территории Якутии вынужденно осуществил жесткую посадку частный вертолет Ми-2. На место инцидента была направлена поддержка, призванная провести поиск и эвакуацию пассажиров с экипажем.

Информация о жесткой посадке судна вблизи Среднеколымска поступила в «Полярные авиалинии» в воскресенье в 08.00 по местному (02.00 по московскому) времени.

К вылету на место происшествия готовится вертолет Ми-8. Об этом рассказали ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Согласно имеющимся данным, на борту частного вертолета находились пять пассажиров. Все люди в салоне в порядке и не получили травм.