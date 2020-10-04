Песков ответил на вопрос о возможности ввода российских миротворцев в Карабах

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал недавнее заявление премьера Армении Никола Пашиняна, который не исключил, что вопрос о введении российских миротворцев в Карабах может быть обсужден в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ.

По словам представителя Кремля, такое допустимо лишь с согласия обеих сторон конфликта.

«Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», — цитирует Пескова РБК.

Ранее журналисты спросили у Никола Пашиняна, хотел бы тот видеть российских миротворцев в Карабахе. Премьер Армении ответил, что такие вопросы «могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ».

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации.