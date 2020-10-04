Визитная карточка города: в Алеппо активно восстанавливают главные ворота

В Алеппо идет масштабное восстановление довоенного облика города. Сейчас проводятся работы на городском участке трассы М5. На этом месте ранее шли одни из самых ожесточенных боев.

Инженер, представитель строительной компании Джамаль Караен рассказал, на что ориентируются при строительных работах в городе.

«Это центральный въезд в Алеппо. Ворота нашего города. И они должны выглядеть достойно. Не так давно мы закончили здесь укладку асфальта и вот теперь взялись за бордюры и тротуары. Все должно выглядеть как до войны, точнее даже еще лучше», - сказал он.

Военная академия Хафеза Асада вплотную примыкает к магистрали. Во время боев за город военный вуз стал форпостом защитников. Боевики подвергали его массированным обстрелам. Вся прилегающая территория изрыта воронками. Здесь не то, чтобы проехать, пешком передвигаться сложно

Помимо асфальта рабочие перекладывают плитку, подземные коммуникации занимаются благоустройством территории. Общая длина участка, на котором идут работы, больше трех километров.

«Здесь все было разрушено. От заправки вообще оставался лишь фундамент и несколько стен. Мы всего за пару недель возвели здание, сейчас прокладываем электрокабели. Скоро введем ее в эксплуатацию», - поделился со «Звездой» прораб Анас Эрвуд.

Движение по трассе М-5 восстанавливается, что требует инфраструктуры. Вновь появляются придорожные кафе, магазины, заправки, автосервисы.

Работы здесь планируют завершить до конца месяца. И главные ворота в Алеппо вновь станут визитной карточкой города.