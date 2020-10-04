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В Роспотребнадзоре предупредили об опасности женских сумок

Анна Берестовая
04:12 04.10.2020
Больше всего стоит опасаться обладательница кожаных сумок.
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности женских сумок
© Фото: pixabay.com

Женские сумочки и иные подобные вещи могут быть опасны для здоровья из-за огромного количества микроорганизмов, находящихся в них.

Об этом рассказал эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По словам специалиста, сумки все время находятся в контакте с немытыми руками и, кроме этого, соприкасаются со многими грязными поверхностями. Это, в свою очередь, приводит к попаданию на них многих, порой опасных, микробов.

«Самые идеальные условия для размножения и распространения болезнетворных микроорганизмов обеспечивают кожаные сумки, обладающие губчатой текстурой», - уточнил специалист в беседе с радио Sputnik.

Если говорить о предметах в женской сумке, наиболее загрязненными из них являются помада, крем для рук, тушь и пилочка для ногтей. Помимо этого, множество микробов наблюдается на телефоне, ключах, расческе, документах и так далее.

Лебедев заметил, что лучше защитой от болезнетворных микроорганизмов в данном случае будет являться своевременная и нередкая обработка сумок, в том числе снаружи, и предметов внутри них.

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