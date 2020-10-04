В стране и мире Теплый прием: следующая неделя встретит Европейскую Россию аномальными температурами Анна Берестовая Самое значительное превышение климатической нормы ожидается на западе. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press На большей части территории Европейской России на следующей неделе столбики термометра поднимутся до аномально высоких значений. Ожидаемая температура превысит климатическую норму примерно на пять градусов. Такой прогноз озвучила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. «Самое большое превышение над нормой будет в западных областях», - цитирует эксперта ТАСС. Теплая погода будет наблюдаться в Москве и области, Санкт-Петербурге, Тверской, Ярославской, Смоленской и еще нескольких областях. На северо-востоке и востоке европейских территорий страны превышение стандартной температуры будет чуть меньше – на 2-3 градуса по Цельсию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика