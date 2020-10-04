Космонавты МКС поздравили землян с годовщиной начала космической эры

Российские члены экипажа Международной космической станции Иван Вагнер и Анатолий Иванишин записали поздравление для жителей Земли с 63-й годовщиной старта эры космонавтики.

Как они напомнили, 4 октября 1957 года в космос был запущен первый спутник. Осуществил знаменательный пуск Советский Союз.

«Именно с этого дня ведет отсчет вся отечественная и мировая космонавтика», - подчеркнул Иванишин.

Вагнер же обратился ко всем людям с призывом объединиться в стремлении к цели освоения космического пространства.

Кроме того, космонавт выразил особую благодарность ветеранам отрасли, пожелав им и всем людям, связанным с космонавтикой, счастья, успехов и здоровья.