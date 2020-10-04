Губернатор Камчатки пригрозил увольнениями из-за загрязнения воды в океане

Глава камчатского края Владимир Солодов предупредил, что ситуация с загрязнением вод в акватории Тихого океана нефтепродуктами может повлечь за собой увольнения должностных лиц.

Он сообщил, что направился к месту происшествия с представителями ответственных структур. Губернатор подчеркнул, что замалчивание фактов об экологической катастрофе или же их искажение в сторону приукрашивания, если таковые обнаружатся, приведут к немедленному увольнению виновных.

«В отношении федеральных структур я буду обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности», - обозначил Солодов в своем официальном аккаунте в Instagram.

Глава региона добавил, что на месте загрязнения будут взяты дополнительные пробы для отправки в столицу.

Губернатор Камчатки также предложил сформировать единую систему мониторинга возможных неблагоприятных явлений в окружающей среде, отметив, что о катастрофах сейчас узнают от сторонних лиц.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что виновные в ЧП на Камчатке должны быть привлечены к уголовной ответственности.