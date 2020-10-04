Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Губернатор Камчатки пригрозил увольнениями из-за загрязнения воды в океане

Анна Берестовая
02:09 04.10.2020
На месте ЧП были взяты дополнительные пробы для отправки в Москву.
Губернатор Камчатки пригрозил увольнениями из-за загрязнения воды в океане
© Фото: Александр Пирагис, РИА Новости

Глава камчатского края Владимир Солодов предупредил, что ситуация с загрязнением вод в акватории Тихого океана нефтепродуктами может повлечь за собой увольнения должностных лиц.

Он сообщил, что направился к месту происшествия с представителями ответственных структур. Губернатор подчеркнул, что замалчивание фактов об экологической катастрофе или же их искажение в сторону приукрашивания, если таковые обнаружатся, приведут к немедленному увольнению виновных.

«В отношении федеральных структур я буду обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности», - обозначил Солодов в своем официальном аккаунте в Instagram.

Глава региона добавил, что на месте загрязнения будут взяты дополнительные пробы для отправки в столицу.

Губернатор Камчатки также предложил сформировать единую систему мониторинга возможных неблагоприятных явлений в окружающей среде, отметив, что о катастрофах сейчас узнают от сторонних лиц.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что виновные в ЧП на Камчатке должны быть привлечены к уголовной ответственности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.