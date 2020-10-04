Трамп рассказал о своем здоровье
Президент США также поделился планами на ближайшее время.
© Видео: @realDonaldTrump, twitter © Фото: @realDonaldTrump, twitter
Действующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп записал видео, на котором рассказал о своем самочувствии в связи с заражением COVID-19 и о ближайших планах.
Американский лидер признался, что чувствовал себя не слишком хорошо по прибытии в госпиталь, но сейчас его состояние улучшается, и он, вероятно, скоро вернется к участию в предвыборной кампании.
«Жду не дождусь, когда можно будет довести кампанию до конца», - сказал президент на видео в Twitter.
Трамп отметил, что ситуация станет яснее в ближайшие пару дней, однако он рассчитывает на благоприятное развитие событий.