Трамп рассказал о своем здоровье

Действующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп записал видео, на котором рассказал о своем самочувствии в связи с заражением COVID-19 и о ближайших планах.

Американский лидер признался, что чувствовал себя не слишком хорошо по прибытии в госпиталь, но сейчас его состояние улучшается, и он, вероятно, скоро вернется к участию в предвыборной кампании.

«Жду не дождусь, когда можно будет довести кампанию до конца», - сказал президент на видео в Twitter.

Трамп отметил, что ситуация станет яснее в ближайшие пару дней, однако он рассчитывает на благоприятное развитие событий.