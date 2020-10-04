В Москве за сутки скончались 27 пациентов с коронавирусом

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице заявили, что еще 27 пациентов с COVID-19 скончались в Москве за последние сутки.

«В Москве скончались 27 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - сказано в сообщении.

Таким образом, общее число умерших в столице с начала эпидемии достигло 5370.

В Оперштабе также сообщили, что за последние сутки в Москве коронавирус диагностировали еще у 3327 горожан. Всего на территории России было выявлено 10 499 новых случаев заражения COVID-19. Уточняется, что среди инфицированных 2 920 не имели клинических проявлений.