В Ереване опровергли заявление Баку об ударе по Мингечивиру

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что сообщение Баку якобы об ударе по Мингечевиру с армянской территории является «очередной ложью».

О том, то ВС Армении якобы подвергли ракетному обстрелу город Мингечевир, где расположена гидроэлектростанция, ранее заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. При этом азербайджанское минобороны заявило о наличии раненых.

«Министерство обороны официально заявляет, что с территории Армении не открывалось никакого огня в сторону Азербайджана», - написала Степанян в Facebook.

Мингечевирская гидроэлектростанция в Азербайджане является одной из крупнейших на Южном Кавказе. Гидроузел обеспечивает энергоснабжение республики, а также предотвращает возможные наводнения.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался 27 сентября. Каждое из министерств обороны двух стран утверждает, что зачинщиком боев в Нагорном Карабахе является противоположная сторона.