СК РФ опубликовал видео с места крушения легкомоторного самолета под Пензой

Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ предоставило кадры с места падения легкомоторного самолета в Пензенской области. На видео показано, что на месте крушения транспортного средства работают сотрудники Следственного комитета и МЧС РФ.

Как отметили в пресс-службе регионального СУ на транспорте СК РФ, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

«В 15.20 поступила информация о том, что вблизи села Маис Пензенской области совершил падение легкомоторный самолет. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам проверки, будет принято процессуальное решение», - сообщил представитель СК РФ.

Ранее сообщалось, что легкомоторный одноместный самолет ЦХ-70 RA-0376A упал в воскресенье в лесном массиве недалеко от села Маис Никольского района. Пилот погиб на месте.

По данным СК, самолет выполнял обработку полей ООО «Светлый путь», которому, согласно предварительной информации, и принадлежит воздушное судно. Как отметили в прокуратуре, пилот заранее уведомлял о полете.