На Камчатке объяснили гибель животных в прибрежных водах

Как заявили в Камчатгидрометцентре, морские животные, которых вынесло на берег Халактырского пляжа, не могли погибнуть в результате шторма.

Мертвые морские животные, которых обнаружили серферы на побережье Халактырского пляжа, скорее всего оказались там по стечению обстоятельств, а не из-за шторма, который бушевал у берегов Камчатки. Как заявили специалисты Камчатгидрометцентра, сначала произошло загрязнение воды, а потом штормовой ветер поднял всю эту массу в сторону берега.

«Если бы шторма не случилось, морских животных не выбросило бы на берег, они бы стали разлагаться в толще воды. В то же время те животные, которых выбросило на берег, не могли погибнуть из-за шторма», - цитирует правительство Камчатского края слова начальника центра Веры Поляковой.

Как отметила Полякова, с 28 на 29 сентября Камчатка действительно находилась в зоне действия циклона, а в Авачинской бухте фиксировался ветер скоростью более 25 метров в секунду. Специалисты проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что загрязнение воды произошло в придонном слое, поэтому первоначальные пробы, которые отбирали на поверхности, не показали значительных превышений по нефтепродуктам и фенолу. На следующей неделе Камчатгидрометцентр проведет повторные исследования.