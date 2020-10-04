В стране и мире Минобороны РФ: силы ЧФ следят за миноносцем ВМС Великобритании в Черном море Валентина Пескова Вооруженные силы Черноморского флота приступили к слежению за действиями эскадренного миноносца ВМС Великобритании. © Фото: Rob Arnold ZUMAPRESS.com Globallookpress Силы Черноморского флота следят за британским эсминцем Dragon, который вошел в акваторию Черного моря. Об сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации. «Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эскадренного миноносца Dragon ВМС Великобритании», - говорится в сообщении военных. В июле 2020 года в акватории Черного моря ВС РФ также наблюдали за американским ракетным эсминцем USS Porter, который, как выяснилось, направлялся на Украину для участия в военных учениях. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика