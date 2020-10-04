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В минобороны Армении заявили об уничтожении 13 единиц бронетехники армии Азербайджана

Валентина Пескова
20:57 04.10.2020
Пресс-служба военного ведомства также добавила, что их солдаты сбили три самолета и один БПЛА азербайджанской армии.
В минобороны Армении заявили об уничтожении 13 единиц бронетехники армии Азербайджана
© Фото: @ArmeniaMOD Facebook

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что азербайджанская армия в ходе боев в Нагорном Карабахе за прошедшие сутки потеряла три самолета и 13 единиц бронетехники.

«Азербайджанская сторона потеряла 400 человек убитыми, 700 ранеными. Уничтожены 13 единиц бронетехники, три самолета и один беспилотник», - заявил Ованнисян.

По словам представителя военного ведомства, 4 октября бои не носили настолько тяжелого характера, как в предыдущие два дня, и Азербайджан не смог добиться каких-либо тактических успехов. Ованнисян сообщил, что ситуация на армяно-азербайджанской госгранице была относительно спокойная, боевые действия не велись.

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