В минобороны Армении заявили об уничтожении 13 единиц бронетехники армии Азербайджана

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что азербайджанская армия в ходе боев в Нагорном Карабахе за прошедшие сутки потеряла три самолета и 13 единиц бронетехники.

«Азербайджанская сторона потеряла 400 человек убитыми, 700 ранеными. Уничтожены 13 единиц бронетехники, три самолета и один беспилотник», - заявил Ованнисян.

По словам представителя военного ведомства, 4 октября бои не носили настолько тяжелого характера, как в предыдущие два дня, и Азербайджан не смог добиться каких-либо тактических успехов. Ованнисян сообщил, что ситуация на армяно-азербайджанской госгранице была относительно спокойная, боевые действия не велись.