Основатель бренда Kenzo умер из-за COVID-19

Дизайнер Кэндзо Такада, являющийся основателем модного дома Kenzo, умер от инфекции коронавируса в возрасте 81 года. Японского мастера не стало в Париже, где он постоянно жил с 1965 года.

Как сообщил представитель модельера, Кэндзо Такада умер от осложнений, вызванных инфекцией COVID-19. Основатель знаменитого бренда проходил лечение в американской больнице в коммуне Нейи-сюр-Сен в западном пригороде столицы Франции, но врачи оказались бессильны.

Дизайнер родился 27 февраля 1939 года в Японии. В 1965 году переехал в Париж. Первую коллекцию женской одежды Такада представил миру в 1970 году, в 1983 он также занялся дизайном мужской одежды, а в 1988 году расширил свою модную империю собственной линией парфюмерии. В 1993 году бренд Kenzo был куплен группой LVMH.