Алиев заявил, что армия Азербайджана взяла под контроль девять сел в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль еще девять сел в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Взятые под контроль села расположены в Джебраилском районе, сообщает РИА Новости.

«Армия взяла под контроль город Джабраил. А также села Кархулу, Шукурбейли, Йухары Марьян, Челекен, Дашкесен, Хоровлу, Дичал, Махмудлу и Джафарабад Джабраильского района», - заявил Алиев в своем телеобращении к народу.

Сообщение президента Азербайджана, в котором он поздравил граждан своей страны с произошедшим, по его словам, историческим событием, транслировали все телеканалы страны.

При этом пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян назвала ложью сообщения Баку о взятии армией Азербайджана под контроль города Джабраил на линии соприкосновения с Карабахом.