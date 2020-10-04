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В Киргизии завершились парламентские выборы

Валентина Пескова
19:42 04.10.2020
Как отметил представитель наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОДКБ, порядок голосования проходил в соответствии со всеми правилами, несмотря на недостатки на отдельных участках.
В Киргизии завершились парламентские выборы
© Фото: Табылды Кадырбеков, РИА Новости

Миссия Парламентской ассамблеи ОДКБ приняла итоговое заключение, согласно которому парламентские выборы в Киргизии признаны состоявшимися.

Как следует из текста международных наблюдателей ПА ОДКБ, они «обнаружили некоторые технические недостатки по процессу голосования на отдельных участках», однако они оказались незначительными, поэтому на итоги голосования не влияют.

«При посещении избирательных участков международные наблюдатели от Парламентской ассамблеи ОДКБ не выявили жалоб на качество подготовки списков избирателей, процедуру выдачи избирательных бюллетеней, а также порядок голосования», - говорится в заключении миссии ПА ОДКБ в Instagram.

Наблюдатели от ПА ОДКБ следили за ходом голосования на 33 избирательных участках в Бишкеке и восьми в Ошском районе Киргизии. При этом члены миссии присутствовали на разных этапах проведения голосования - от открытия участков до подсчета голосов участковыми избирательными комиссиями. Как отметили в ПА ОДКБ, все избирательные участки открылись в установленное время, избиратели обеспечены необходимыми документами, оборудованием и информационными материалами.

 В воскресенье в Киргизии прошли выборы в парламент республики. Участки принимали граждан в течение 12 часов - с 8.00 (5.00 по московскому времени) до 20.00 (17.00 по московскому времени). На места в парламенте претендовали 16 партий. Согласно законодательству Киргизии, в новый состав парламента пройдут лишь те партии, которые преодолеют барьер в 7%.

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